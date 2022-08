In der letzten Maschine, die Mittwoch-Abend von Wien kommend am Klagenfurter Flughafen aufgesetzt hatte, stieg Sebastian Guerra Soto aus. Läuft bei den medizinischen Tests am Donnerstag Morgen alles nach Plan, soll er dem Angriff von Austria Klagenfurt demnächst mehr Durchschlagskraft verleihen. Der 22-jährige US-Amerikaner durchlief in den letzten Jahren jedoch eine wahre Odyssee.