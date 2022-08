Vier Partien, vier Punkte lautet die bisherige Bilanz von Austria Klagenfurt. Nicht herausragend und alles andere als schlecht. Was aber bereits erkennbar war: Ein wenig mehr Durchschlagskraft in der Offensive würde in den nächsten Wochen vieles erleichtern. Mit Markus Pink und Jonas Arweiler haben zwei Stürmer bereits angeschrieben. Allerdings fehlt es aufgrund der sich nach wie vor akuten Knieverletzung von Gloire Amanda an Dichte.