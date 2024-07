Am 17. Und 18. Juli gastierte Rammstein für zwei Konzerte im Klagenfurter Stadion, was den Trainingsbetrieb bei Austria Klagenfurt zumindest beeinträchtigt hat. Denn die deutsche Band und ihr Tross breiteten sich in der Arena aus.

Austria-Trainer Peter Pacult, nie um einen Spruch verlegen, ist auch einige Tage danach noch grantig. „Wir mussten die Kabine ausräumen, wir alle haben uns beim Zeugwart umgezogen“, berichtet der Wiener bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz der Bundesliga. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen wurde man nur schwer ins Stadion gelassen: „Du hast nur Stress, nur Theater. Dann ist der Platz wieder gesperrt.“

Mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit sind dies erschwerte Bedingungen. „Ich wünsche keinem Trainerkollegen, was wir in Klagenfurt immer bei Konzerten miterleben. Wir sind nur Gast im eigenen Stadion und müssen uns fügen“, so Pacult, der Rammstein in seinem Frust als „Vollpfosten“ bezeichnete und dafür Applaus des Publikums erntete. „Aber fürs Konzert war es super, die Zuschauer waren happy“, so der 64-Jährige.