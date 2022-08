Serienmeister Salzburg kam im Spiel Dritter gegen Zweiter auswärts im ausverkauften Reichshofstadion vor 4.478 Zuschauern zu einem 6:0-(2:0)-Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle fügte damit dem gut in die Saison gestarteten Aufsteiger, der viel Lehrgeld zahlte, in der sechsten Runde die zweite Niederlage zu.

Fernando (16.) und Maurits Kjaergaard (20.) brachten die Gäste mit ihren Treffern schon früh auf die Siegerstraße. Nicolas Capaldo (49.), Noah Okafor (60.), Junior Adamu (78.) und Dijon Kameri (82.) machten es in Hälfte zwei mehr als deutlich für den Favoriten. Für beide Teams geht es nun im ÖFB-Cup weiter: Lustenau tritt am Dienstag in der zweiten Cuprunde beim Wiener Sportclub an, Salzburg beehrt Union Gurten in Oberösterreich.

LASK bleibt Erster

Der LASK ist bleibt aber weiter an der Spitze. Die Linzer durften sich am Samstag über einen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen Altach freuen. Durch den dritten Sieg in Folge steht bereits fest, dass die Schwarz-Weißen auch nach der 6. Runde Tabellenführer sind. Titelverteidiger Salzburg hat einen Punkt weniger auf dem Konto. Für die Gäste war es die zweite Niederlage binnen einer Woche.

Robert Zulj (31.) verpasste der Partie mit der 1:0-Führung für den LASK nach einer schönen Kombination den ersten Höhepunkt. Die Altacher zeigten sich im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen zwar stabiler und - wie von Trainer Miroslav Klose gefordert - auch mutiger im Vorwärtsgang, kamen aber vorerst zu wenig zum Abschluss. Das änderte sich nach der Pause, doch der verdiente Ausgleich von Jan Jurcec (61.) wurde sofort durch das 2:1 der Linzer beantwortet. Torschütze war Branko Jovicic (64.). Sascha Horvath (80.) und Efthymios Koulouris (86.) sorgten doch noch für einen deutlichen Sieg.