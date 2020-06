St. Pölten schoss die Austria mit 5:2 ab und sicherte damit den Verbleib in der Bundesliga so gut wie ab. Auch Altach und die Admira siegten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Jubel bei St. Pölten © GEPA pictures

Der SCR Altach hat sich zwei Runden vor Schluss seinen Platz im Play-off um den letzten Europa-League-Startplatz der Fußball-Bundesliga gesichert. Die in der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagenen Vorarlberger setzten sich am Samstag beim neuen Schlusslicht WSG Tirol mit 1:0 (1:0) durch und liegen nur noch zwei Punkte hinter der zu Hause St. Pölten mit 2:5 unterlegenen Wiener Austria.

Am Dienstag (20.30 Uhr) kommt es in Vorarlberg zum direkten Duell. Der Gewinner der Qualigruppe hat im Play-off-Halbfinale den Vorteil des Heimrechtes. Die restlichen vier Teams stecken nach wie vor im Abstiegskampf. St. Pölten erarbeitete sich einen Vier-Punkte-Polster und hat damit die besten Karten. Der SV Mattersburg verabsäumte es, eine Vorentscheidung herbeizuführen.

Die Burgenländer unterlagen dem FC Admira nach 1:0-Führung noch mit 1:2. Die Südstädter gaben die "Rote Laterne" an Aufsteiger Wattens ab und haben als Vorletzter zwei Punkte mehr auf dem Konto. Der Polster von Mattersburg auf das Tabellenende schrumpfte auf drei Zähler. Am Dienstag hat die Admira im Niederösterreich-Duell St. Pölten zu Gast, Mattersburg tritt zu Hause gegen die WSG an.

St. Pölten - Austria Wien 5:2

Der Bundesliga-Verbleib ist für den SKN St. Pölten nach einem 5:2-Erfolg bei Austria Wien greifbar nah. Die Niederösterreicher liegen zwei Runden vor Abschluss der Qualifikationsgruppe bereits vier Punkte vor Schlusslicht WSG Tirol. Die bereits fix im Play-off um den Europa-League-Startplatz stehende Austria verpasste den fünften Sieg in Folge.

Die Elf des früheren Austria-Trainers Robert Ibertsberger bewies am Samstag gleich mehrfach Moral: Durch Robert Ljubicic (32.) und Daniel Schütz (44.) glichen die Niederösterreicher jeweils eine Austria-Führung durch Benedikt Pichler (18.) und Christoph Monschein (36.) aus. Den Sieg stellte Joker George Davies mit einem Doppelschlag (61., 63.) sicher. Alan (83.) besiegelte den Endstand. Fünf Gegentore hatte die Austria im eigenen Stadion seit dem Derby gegen Rapid am 2. August 2015 (2:5) nicht mehr kassiert.

WSG Tirol - Altach 0:1

Der SCR Altach hat sich zwei Runden vor Schluss seinen Platz im Play-off um den letzten Europa-League-Startplatz der Fußball-Bundesliga gesichert. Die in der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagenen Vorarlberger setzten sich am Samstag beim neuen Schlusslicht WSG Tirol mit 1:0 (1:0) durch. Das Goldtor im West-Duell erzielte Daniel Nussbaumer per Kopf (19.).

Die Altacher liegen nur noch zwei Punkte hinter der Wiener Austria. Mit einem Heimsieg am Dienstag (20.30 Uhr) im direkten Duell würden sie sogar die Führung übernehmen - und damit nach dem Heimrecht für den Play-off-Auftakt greifen. Die WSG dagegen hat im Kampf um den Klassenerhalt plötzlich die schlechtesten Karten. Zwei Punkte fehlen auf den Vorletzten Admira.

Mattersburg - Admira 1:2

Der SV Mattersburg hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Burgenländer verloren am Samstag nach 1:0-Führung im Pappelstadion gegen den FC Admira mit 1:2 und sind damit zwei Runden vor Schluss noch nicht gerettet. Der Vorsprung auf das neue Schlusslicht WSG Tirol beträgt drei Punkte. Die Südstädter gaben die "Rote Laterne" ab und haben einen Zwei-Punkte-Polster.

Jano (25.) sorgte zwar für einen Start nach Maß, dank Kolja Pusch (49./Elfmeter) und Sinan Bakis (73.) gelang aber die Wende. Die Admira gewann nach vier sieglosen Partien wieder einmal. Mattersburg trifft am Dienstag (20.30 Uhr) zu Hause auf Tirol und hat da die nächste Chancen den Sack zuzumachen. Die Admira hat den Niederösterreich-Rivalen SKN St. Pölten zu Gast.