Philipp Hosiner © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Nachdem Sturm gleich in der ersten Minute Glück hatte als Mlada Boleslav die Stange traf, erzielte Philipp Hosiner in der zweiten Hälfte per Elfmeter den Siegestreffer in Frohnleiten.

Für Hosiner war es nach dem Doppelpack in Mürzzuschlag bereits der dritte Treffer in der Vorbereitung.

Sturm startete mit: Siebenhandl - Schrammel, Spendlhofer, Avlonitis, Sakic - Lackner - Filip, Jantscher, F.Koch, Obermair - Hosiner