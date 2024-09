Die Spieltermine der Fußball-Bundesligisten bis zur Winterpause stehen fest. Die Bundesliga hat die Auslosung der Termine veröffentlicht.

Damit steht jetzt auch fest, dass das Grazer Stadtderby zwischen Sturm und dem GAK am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr stattfindet. Hartbergs Nachtragsspiel gegen Salzburg, das aufgrund des Champions-League-Play-offs der Bullen verschoben wurde, findet am 4. Dezember statt. Am 8. Dezember beginnt für die heimischen Bundesligavereine die Winterpause.