Anton „Burli“ Herzog ist tot. Der 82-Jährige verstarb in der vergangenen Woche. Der Vater von Österreichs Ex-Teamspieler Andreas Herzog stand für die Admira in den 1960er- und 1970er-Jahren in 230 Spielen auf dem Rasen.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Anton ‚Burli‘ Herzog, einem herausragenden Fußballspieler und liebevollen Vater, der in der vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Anton Herzog war in den 1960er und 1970er Jahren eine prägende Figur bei der Admira und eine Legende des österreichischen Fußballs. Wir werden Anton „Burli“ Herzog als einen Mann in Erinnerung behalten, der den Fußball lebte und dessen Name für immer mit der Geschichte des österreichischen Fußballs verknüpft sein wird. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Burli.“ Mit diesen Worten verabschiedete die Admira eine ihrer Legenden.

Herzog spielte außerdem auch für die Austria und den Wiener Sport-Club. Insgesamt kam Herzog auf 368 Partien in Österreichs Fußball-Oberhaus.