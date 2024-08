Das Urteil ist da! Ein Spiel Sperre für Austria-Kapitän Thorsten Mahrer (34) nach der roten Karte vom Sonntagabend gegen Rapid Wien (1:1). Grund: „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance.“ Der Verteidiger, der auf dem Platz noch von den Gegenspielern ungläubig „angeschmunzelt“ wurde, sagt dazu: „Ich finde es schade, dass man die schützende Hand über die Schiedsrichter hält. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Überrascht hat es mich nicht. So macht Fußball keinen Spaß, viele Zuschauer haben sich an den Kopf gehalten.“ Fakt: So ist Mahrer gegen Sturm Graz am Wochenende raus.

Manager Günther Gorenzel will das Urteil aber nicht einfach so schlucken und deutet einen möglichen Einspruch an: „Letztendlich müssen wir das Urteil nun so akzeptieren, auch wenn es nicht nur für uns, sondern für viele Experten absolut nicht richtig anfühlt. Ob wir in der nächsten Instanz Protest einegen, werden wir intern noch abstimmen.“ Trainer Peter Pacult: „Kein Kommentar“.

Und: Nicolas Wimmer (WAC) wurde für das gleiche Vergehen beim 1:3 bei Austria Wien ebenfalls für ein Spiel vom Strafsenat gesperrt.