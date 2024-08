Die zum Bundesliga-Auftakt punktelos gebliebenen Steirer-Teams Sturm und Hartberg duellieren sich am zweiten Spieltag in der Grazer Merkur-Arena. Der Double-Sieger aus der Landeshauptstadt ist gegen die Oststeirer seit sieben Spielen ungeschlagen und hat in diesen sieben Duellen nie mehr als ein Gegentor pro Match zugelassen. Sturm-Trainer Christian Ilzer verändert sein Team im Vergleich zum 0:1 gegen Rapid an zwei Positionen, Stürmer Amady Camara bekommt von Beginn an die Chance und auch Otar Kiteishvili kehrt in die Startelf zurück. Kapitän Stefan Hierländer und Leihspieler Lovro Zvonarek müssen hingegen auf der Bank Platz nehmen. TSV-Coach Markus Schopp setzt im Defensivverbund im Vergleich zum 1:2 gegen den LASK auf Neuzugang Benjamin Markus, der anstelle von Linksverteidiger Manuel Pfeifer zum Zug kommt, in der Offensive ersetzt Maximilian Fillafer Nelson Amadin. Markus spielt im zentralen Mittelfeld, Justin Omoregie wechselt aus der Zentrale auf die Position als Linksverteidiger.

Die Aufstellung von Sturm

Die Startelf von Hartberg