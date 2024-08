Bauen oder sanieren, das ist Hartbergs Stadionfrage, die sich für die kommende Saison in der Bundesliga aber erst gar nicht stellt. Denn ein Baustart in der Spielzeit 2024/25 ist nahezu ausgeschlossen. Zwar steht der Finanzierungsplan für den Neubau in der Nähe des Einkaufszentrums Hatric bereits, doch die Zusage seitens des Landes lässt auf sich warten. Gemeinsam mit dem Verein, der Stadt Hartberg und einem Investor soll das Millionenprojekt gestemmt werden.