Wahrlich nicht vom Glück verfolgt war Österreichs Unter-19-Fußballteam im WM-Play-off-Match gegen die Slowakei. Die Schützlinge von Martin Scherb dominierten die Partie klar, verloren aber 0:1 und verpassten damit die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Indonesien. Scherb: "Die Enttäuschung ist jetzt so kurz nach dem Ende sehr groß, weil wir unser bestes Turnierspiel gemacht haben. Wir waren auch mit zehn Spielern das bessere Team, müssen aber schon vor der Pause unsere Chancen nützen. Die Slowaken machen aus einer Chance leider ein schönes Tor. Die EM war eine tolle Erfahrung für uns alle. Leider hat es heute nicht geklappt, das tut sehr weh."

Schon der Beginn war wenig verheißungsvoll, denn der erst kürzlich vom WAC von Juventus geholte Kapitän Ervin Omic erlitt bei einem Zweikampf in der zweiten Minute eine schwere Knieverletzung. Er musste mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss vom Feld. Die Österreicher erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten, vergaben diese jedoch.

Kurz vor der Pause folgte der nächste Tiefschlag, als Florian Wustinger mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Auch in Unterzahl waren die Österreicher überlegen, mussten aber in der 64. Minute aus einem platzierten Fernschuss von Samuel Kopasek das 0:1 hinnehmen.

Das ÖFB-Team drängte vehement auf den Ausgleich, scheiterte aber an der mangelnden Chancenauswertung bzw. an fehlender Entschlossenheit im Strafraum. In der Schlussphase wurde es hektisch. Yusuf Demir sah Gelb-Rot, nachdem er einen Slowaken in der Hitze des Gefechts umgestoßen hatte.