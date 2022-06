Österreichs Fußball-Nachwuchs hat bei der U19-EM in der Slowakei einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die ÖFB-Junioren unterlagen Israel am Mittwoch in Ziar nad Hronom mit 2:4 (1:2) und stehen nach zwei Gruppenspielen noch ohne Punkt da. Tore von Adis Jasic (24.) und Yusuf Demir (76.) waren zu wenig. Das Halbfinale ist bereits außer Reichweite. Verbliebenes ÖFB-Ziel ist das Play-off der beiden Gruppendritten um einen Startplatz bei der U20-WM 2023 in Indonesien.

ÖFB-U19-Teamchef Martin Scherb nahm gegenüber dem 0:2 zum Auftakt gegen EM-Favorit England drei Änderungen in der Startelf vor. Beide Außenverteidiger-Positionen wurden neu besetzt. Salzburgs Justin Omoregie, Austrias Florian Wustinger und LASK-Stürmer Dominik Weixelbraun rückten ins Team, Jasic aus dem Zentrum rechts in die Abwehr zurück.

Die Österreicher spielen nun am Samstag (20.00 Uhr/live ORF Sport+) in Banska Bystrica gegen Serbien um ihre letzte Chance auf Gruppenplatz drei. Selbst um dieses Minimalziel noch erreichen zu können, benötigte der ÖFB-Nachwuchs am Mittwochabend aber noch Englands Schützenhilfe gegen die Serben. Diese hatten zum Auftakt in der Nachspielzeit ein 2:2 gegen Israel gerettet und wären bei einem Remis im Entscheidungsspiel auf jeden Fall vor Österreich platziert.