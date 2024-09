Salzburg hat vor dem ersten Heimauftritt in der Champions League in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim verdienten 2:0 (1:0) gegen die Wiener Austria war Oscar Gloukh am Samstag mit seinem Doppelpack (10./Foul-Elfmeter, 88.) der entscheidende Mann. Die Mannschaft von Trainer Pepijn Lijnders zeigte drei Tage vor der Partie gegen Stade Brest dennoch eine ausbaufähige Vorstellung. Nach Verlustpunkten liegt Salzburg aber an der Tabellenspitze.

Bei zwei Spielen weniger als die direkten Konkurrenten Sturm und Rapid weist der vorerst drittplatzierte Vizemeister drei Zähler Rückstand auf die voranliegenden Grazer auf. Die Serie gegen einen Lieblingsgegner in der Liga hielt. Salzburg blieb gegen die Austria im 19. Ligaspiel in Folge ungeschlagen und holte dabei den 15. Sieg. Die Wiener halten nach dem erfolglos gebliebenen Dreierpack gegen Rapid (1:2), Sturm Graz (2:2) und Salzburg nun bei nur neun Punkten aus acht Runden.

VIENNA,AUSTRIA,28.SEP.24 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, SK Rapid Wien vs Linzer ASK. Image shows Moses Usor (LASK) and Jonas Auer (Rapid). Photo: GEPA pictures/ Philipp Brem © GEPA pictures

Rapid erreichte daheim gegen den LASK nur ein 1:1 (1:0) und liegt nun einen Zähler hinter Sturm Graz. Guido Burgstaller brachte die Hausherren vor 21.300 Zuschauern in Führung (27.), Robert Zulj gelang der Ausgleich (46.). Damit gab Rapid im fünften Liga-Heimmatch dieser Saison erstmals Punkte ab. Der Verlust der Tabellenführung war nicht die einzige schlechte Nachricht für die Hütteldorfer an diesem Abend. Isak Jansson, gerade erst von einer Knieblessur genesen, musste etwa 20 Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Platz.

Immerhin blieb es im ersten Spiel im Allianz Stadion nach den Derby-Ausschreitungen ruhig, mit Ausnahme eines Böllerwurfs im LASK-Sektor vor Anpfiff. Zur Pause überreichten Rapids Führungsfunktionäre 35.000 Euro für die Hochwasser-Hilfe an die Initiative „Österreich hilft Österreich“.