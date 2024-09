Es war die 55. Minute im Hartberger Duell mit der WSG Tirol. Justin Omoregie landete im Laufduell mit einem Tiroler auf dessen Fuß und knickte um. Doppelt bitter: Schon im Abschlusstraining war die 21-jährige Salzburg-Leihgabe überknöchelt, die Bänder waren bereits beleidigt.

Was unmittelbar nach dem Vorfall nach einer schwereren Verletzung ausgeschaut hat – Omoregie musste beim Verlassen des Platzes gestützt werden – gestaltete sich nach dem Spiel anders. „Schauen wir einmal“, winkte Omoregie ab. Der Mittelfeldspieler war schon früh im Spiel im Mittelpunkt, als er nach energischem Vorstoß das leere Tor nicht traf und den sicher geglaubten Führungstreffer doch nicht erzielte.

Justin Omoregie vergab eine Großchance © APA / Erwin Scheriau

Das Regenerationstraining am Freitag machte Omoregie jedenfalls nicht mit, am frühen Nachmittag hatte der U21-Nationalspieler einen MR-Termin. Da hat die Bildgebung gezeigt, dass keine Bänderverletzung vorliegt. Ein Einsatz am Sonntag gegen Altach ist damit nicht ausgeschlossen.