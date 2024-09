Mauerwerk muss laut Verbandsangaben bis zum Abschluss des laufenden Verfahrens alle Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Zudem wurden der Ex-Profi und nunmehrige Trainer Ilco Naumoski sowie ein Spieler für das Heimspiel gegen SC Neusiedl am (heutigen) Freitag suspendiert.

Im Jahr 2004 jubelte Ilco Naumoski (Mitte) mit Gernot Sick, Matthias Dollinger, Michael Goossens, Mario Majstorovic und Heinz Lienhart über den Meistertitel des GAK © GEPA pictures

Laut Polizei hätten einige Spieler und Ordner des FC Mauerwerk nach dem mit 2:3 verlorenen Match den Spielern des Sport-Clubs den Weg zur Kabine versperrt und sie beschimpft, weshalb die Exekutive verständigt wurde. Von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering sowie Kräften der Bereitschaftseinheit und der Einsatzeinheit Wien wurden die Hernalser Spieler anschließend zu ihrer Kabine und anschließend aus dem Stadion begleitet.

„Null Toleranz!“

Der Wiener Fußball-Verband distanzierte sich in einer Aussendung von jeglicher Art von Gewalt. „Wir werden in einer kurzfristig einberufenen Verbandssitzung einen Maßnahmenkatalog für derartige Vorkommnisse abstimmen und für die Umsetzung in den entsprechenden Gremien vorbereiten und hoffen auf null Toleranz bei den Strafen“, hieß es dort.