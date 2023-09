Eine kuriose Panne leistete sich Manchester United nach dem Transfer von Ex-Sturm-Spieler Rasmus Höjlund. Die "Red Devils" verpflichteten den Dänen im Sommer um 75 Millionen Euro, was auch die Euphorie bei vielen Fans steigen ließ.

Mit 20 Jahren sollte er zum neuen Gesicht des Klubs werden und auch Begehrlichkeiten im Marketing wecken. Das große Problem: Wenn Fans nach der Beflockung mit dem Nachnamen des 20-Jährigen fragten, gab es die Auskunft, dass diese nicht verfügbar sei.

Als Grund wurde ein Mangel an Rohmaterial angeben. Die Druck-Maschinen waren nämlich nicht in der Lage, den dänischen Buchstaben "ø" zu drucken. Das sorgte für Ärger bei den Fans, die in der britischen "Daily Mail" mit folgenden Worten zitiert wurden: "Es ist peinlich, dass man das Trikot des größten Neuzugangs nicht kaufen kann."