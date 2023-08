Der SK Sturm surft seit Sommer 2020 auf der Erfolgswelle. Nachdem Andreas Schicker das Amt des Sport-Geschäftsführers übernommen und Christian Ilzer als Trainer verpflichtet hat, wurde ein Umbruch vollzogen, der die Grazer als klare Nummer zwei Österreichs dastehen lässt – mit zwei Vizemeistertiteln und einem Cupsieg in den jüngsten zwei Spielzeiten. Und das, nachdem die Schwarz-Weißen am Ende der Saison 2019/20 mit einem Sieg und neun Niederlagen in der Meistergruppe im sportlichen Niemandsland gestanden waren, weil sie u. a. im eigenen Stadion von Hartberg vorgeführt wurden.