Bis Freitag ist das Transferfenster in Österreichs Bundesliga noch geöffnet. Das bedeutet, dass heimische Klubs nur bis dahin noch neue Spieler, die zuvor bei anderen Vereinen unter Vertrag gestanden sind, anmelden können.

Gleich verhält sich es sich auch in den sechs Topligen in England, Spanien, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Und genau aus jenen Ländern gibt es Klubs, die ein Auge auf zwei Akteure des SK Sturm geworfen haben.

Vom ablösefreien Zweitligaspieler zum Millionentransfer

Einerseits gibt es den FC Lorient. Die Franzosen sind in der abgelaufenen Saison in der Ligue 1 Zehnter geworden und liegen in der aktuellen Spielzeit mit fünf Zählern aus drei Partien auf Rang sieben. Der westfranzösische Klub aus der Bretagne steht in der Pole Position in Bezug auf eine Verpflichtung von Alexander Prass. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer 2021 ablösefrei von Zweitligist Liefering nach Graz gewechselt ist und dort zum ÖFB-Teamspieler gereift ist, soll nun um einen Millionenbetrag wechseln.

Andererseits wäre da der FC Augsburg. Die Süddeutschen, die in der Bundesliga in zwei Spielen bei einem Remis und einer Niederlage halten, müssen aufgrund der Anfälligkeit in der Abwehr (Torverhältnis 5:7) ebendort nachrüsten. Das Objekt der Begierde soll darum Gregory Wüthrich sein. Der Schweizer gilt seit seinem Wechsel vom australischen Perth an die Murstadt im Sommer 2020 gemeinsam mit Kapitän Stefan Hierländer und Jon Gorenc Stankovic als unersetzbare Säule in der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer.

Zugriff auf den Schattenkader

Der 28-Jährige war schon vor einem Jahr kurz vor dem Absprung. Damals schaffte es Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker, den Leistungsträger von einem Verbleib zu überzeugen und sogar den Vertrag bis 2025 zu verlängern. Jetzt sieht es aber danach aus, dass sich der Wunsch des Abwehrchefs, in eine Topliga zu wechseln, erfüllen wird.

Noch heute müssen beide Transfers fixiert werden. "Wenn wir bis heute Abend zu keiner Einigung kommen, wird es keinen Wechsel geben. Wir müssen uns nämlich ebenfalls um die komplette Transferabwicklung des möglichen Ersatzes kümmern, damit wir diesen bis Freitag noch zu uns holen können", sagt Schicker, der für alle Fälle passende Kandidaten auf seiner Schattenkader-Liste hat.