Der SK Sturm darf sich in der Gruppe D der Europa League über hochkarätige Gegner freuen. Die Grazer treffen nämlich auf Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und Rakow Tschenstochau. "Wir freuen uns sehr auf diese Spiele in einer sehr attraktiven Gruppe. Mit Atalanta Bergamo wartet eine italienische Spitzenmannschaft auf uns, zu der wir eine gute Verbindung durch unseren Rekordtransfer Rasmus Højlund pflegen, der ja auch zu Atalantas Rekordtransfer wurde.

Sporting ist eine Top-Mannschaft aus Portugal, die eigentlich immer um die Meisterschaft mitspielt und oft in der Champions League vertreten ist, und mit Rakow kommt auch noch der polnische Meister auf uns zu, der nur hauchdünn gegen Kopenhagen im Play-Off zur Champions League ausgeschieden ist – also ebenfalls eine Menge Qualität besitzt. Die Gruppe ist also sportlich extrem attraktiv, bietet tolle Auswärtsreisen für unsere Fans und wir freuen uns schon jetzt auf diese Gruppenphase der Europa League!"

Gegen alle drei Gegner haben die Grazer noch nie gespielt. Die Italiener haben mit Sturm im Vorjahr den Transfer mit Höjlund abgewickelt, von dem beide Seiten enorm profitiert haben. 20 Millionen Euro überwies Atalanta nach Graz, nun kassierte der Serie-A-Klub 74 Millionen Euro von Manchester United. Die Ablöse kann aber noch auf 83 Millionen ansteigen.

Sporting Lissabon war sogar schon Europacupsieger der Pokalsieger in der Saison 1963/64 und fuhr 19 Mal den portugiesischen Meistertitel ein - zuletzt 2020/21. Der unbekannteste Klub ist Tschenstochau. Die Polen wurden in der abgelaufenen Saison erstmals Meister.

Den attraktivsten Kontrahenten hat der LASK in Gruppe E gezogen. Die Linzer bekommen es dort mit Liverpool, Saint-Gillioise und Toulouse zu tun.

Das erste Gruppenspiel findet am 21. September statt, die sechste Partie steigt am 14. Dezember. Der Gruppensieger steigt direkt ins Achtelfinale auf, der Gruppenzweite muss in einer Zwischenrunde gegen den Dritten einer Champions-League-Gruppe antreten. Der Gruppendritte wechselt in die Conference-League-Zwischenrunde und trifft dort auf einen Gruppenzweiten der Conference League.

Geldregen schon jetzt fix

Das Startgeld in Höhe von 3,63 Mio. Euro haben die beiden rot-weiß-roten Vertreter schon sicher. Für Siege in der Gruppenphase gibt es zusätzlich 630.000 Euro, ein Unentschieden ist 210.000 Euro wert. Weitere UEFA-Prämien in Millionenhöhe aufgrund des Club-Koeffizienten sowie auf Basis des Fernsehmarktes sind ebenfalls garantiert. Das Finale der Europa League findet am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena statt.