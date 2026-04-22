Nach nicht einmal vier Monaten ist Liam Rosenior seinen Job als Trainer vom englischen Fußball-Premier-League-Club Chelsea bereits wieder los. Wie die Londoner am Mittwoch mitteilten, wird der Engländer trotz eines bis 2032 laufenden Vertrags freigestellt. Chelsea reagierte damit auf die anhaltende Krise. Das 0:3 am Dienstag in Brighton war bereits die siebente Niederlage aus den letzten acht Spielen. „Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel“, sagte Trainer Rosenior danach.

Die „Blues“ haben erstmals seit 1912 fünf Meisterschaftsspiele in Folge zu null verloren und drohen, noch aus den Europacup-Plätzen zu fallen. Bis zum Ende der Saison wird Co-Trainer Calum McFarlane die Verantwortung für das Team tragen.