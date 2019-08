Kraetschmer leistete Erste Hilfe UEFA-Delegierter in Austria-Hotel verstorben

Ein englisches Mitglied der UEFA-Delegation verstarb am Donnerstag in einem Hotel in Nikosia, in dem auch Mitglieder der Wiener Austria einquartiert waren. Am Abend bestreiten die Wiener das Rückspiel gegen Apollon Limassol.