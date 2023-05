Der Fußball ist immer wieder für Besonderheiten gut und bietet auch so manch Paradoxes an. Dazu gehört, dass Borussia Dortmund in Sachen deutsche Meisterschaft auf Schützenhilfe angewiesen ist. Das allein wäre ja nicht weiter schlimm, aber muss es ausgerechnet Leipzig sein, jener Klub, der in BVB-Kreisen stets als das absolute No-Go betrachtet wurde und zu einem nicht unerheblichen Teil wohl noch immer wird?