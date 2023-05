Der FC Bayern steht wieder an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Rekordchampion und Titelverteidiger mühte sich am Sonntag zu einem 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Hertha BSC und liegt damit vier Runden vor Schluss einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB war bereits am Freitag beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Wolfsburg schob sich durch ein Heim-3:0 gegen Mainz auf Platz sieben.

In München erzielten Serge Gnabry (69.) und Kingsley Coman (79.) die Tore für die Gastgeber, die den ersten Pflichtspielsieg nach zuletzt zwei Unentschieden und zwei Niederlagen einfuhren. Den Berlinern fehlen schon sechs Zähler auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Danach hatten die Wolfsburger mit Mainz leichtes Spiel. Jonas Wind (5., 28.) und Sebastiaan Bornauw (13.) sorgten schon früh für den 3:0-Endstand. Patrick Wimmer lieferte die Vorarbeit zum 2:0 und wurde kurz vor Schluss ausgetauscht, Karim Onisiwo spielte bei den Mainzern durch.