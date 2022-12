Es sei ein Thema, das "leider oft vergessen wird, weil es so weit weg erscheint", schreibt Christoph Baumgartner auf Instagram. Der 23-Jährige möchte in Uganda vor allem jungen Frauen helfen, die aufgrund einer Schwangerschaft die Schule abbrechen mussten oder nicht genug Geld hatten.

Weiters macht der aktuelle Hoffenheim-Legionär auf die Klimakrise und die daraus entstehenden Folgen für die heimischen Familien aufmerksam. In seiner gegründeten Schule im Osten Ugandas (Budaka) finden derzeit Friseurinnen- und Schneiderinnenkurse mit 77 Teilnehmerinnen statt. Er will seinen Fans außerdem in Zukunft Möglichkeiten anbieten, in Afrika zu helfen.

