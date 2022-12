Nach 302 Bundesligapartien haben Sie im Sommer eine neue Erfahrung gemacht. Nach Vertragsende in Leverkusen waren Sie arbeitslos. Wie beschreiben Sie diese Zeit?

JULIAN BAUMGARTLINGER: Ich habe privat eine tolle Zeit mit meiner Familie verbracht. Seit ich mit 13 Jahren nach München gegangen bin, habe ich nie mehr so viel Zeit in Mattsee verbracht. Aber nach zwei Monaten war ich stutzig. So wollte ich nicht aufhören, von heute auf morgen, mit so viel Lust und Energie. So hätte ich auch meinen Frieden nicht gefunden.