Arminia Bielefeld wird kommende Saison wieder in der 1. Deutschen Bundesliga für Furore sorgen dürfen. Mittendrin statt nur dabei ist Manuel Prietl, der mit seinem vierten Saisontor die Arminia zum Meistertitel in der 2. Liga schoss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuel Prietl (rechts) steigt auf, Aaron Hunt (links) muss noch zittern © GEPA pictures/ Witters/ Valeria Witters/ POOL via Witters

Der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse von Arminia Bielefeld stand bereits am Montag nach einem torlosen Remis und Stuttgart fest, nun darf in Bielefeld auch der Meistertitel gefeiert werden. Nach einem 1:0 gegen den SV Darmstadt sind die Ostwestfalen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Das goldene Tor beim Sieg erzielte der Steirer Manuel Prietl nach 52 Minuten per Kopf.

Während der vierte Saisontreffer des Steirers die Meisterfeier für die Arminia perfekt machte, zerstörte er die letzte Hoffnung vom SV Darmstadt ebenfalls aufzusteigen. Zwei Spiele vor Schluss fehlen den Hessen acht Punkte auf dem Relegationsrang, wo derzeit der HSV sitzt und auf seinen Wiederaufstieg hofft.

Zweitliga-Meister, kann man mal so machen! Genauso wie eine Bildergalerie zu #DSCSVD, die wir jetzt für euch auf unserer Homepage haben: https://t.co/BkH0TBG7hY #AlleACHTungArminia pic.twitter.com/7nTyhQFcfH — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) June 19, 2020

Prietl war 2016 vom SV Mattersburg nach Deutschland gewechselt und zählt beim Traditionsverein zu den absoluten Leistungsträgern. So kam der defensive Mittelfeldspieler in 29 Partien in der aktuellen Saison zum Einsatz.