Erling Haarland © GEPA pictures

Erling Braut Haaland ist ein Supertalent. Und obwohl der 19-jährige Norweger bei Red Bull Salzburg noch bis 2022 einen Vertrag hat, wird er wohl nicht mehr lange zu halten sein. Real Madrid, Juventus, Dortmund, Manchester United und andere Großklubs sollen hinter dem 1,91 Meter großen Blondschopf her sein.

Kein Wunder, liefert Haaland doch einen Spitzenwert nach dem anderen: In Österreich feierte er bisher 16 Tore in Liga und Cup in nur 13 Spielen, dazu servierte der Skandinavier sechs Assists. Und auch auf der großen Fußballbühne, der Champions League, brauchte er keine Anlaufzeit. Das Startspiel gegen Genk (6:2) entscheidet Haaland mit einem Hattrick im Alleingang. Gegen Liverpool (3:4) trifft er wieder. Beim Heimspiel gegen Napoli (2:3) schnürt er einen Doppelpack.

Und auch am Dienstag beim Gastspiel in der italienischen Metropole schlägt der "Norsker" erneut zu: Sein Elfmetertor sichert Salzburg immerhin einen Punkt (1:1). Bemerkenswert: So schnell hat noch keiner vor ihm sieben Tore in der Königsklasse erzielt. Zum Vergleich: Lionel Messi benötigte 18 Spiele für seine ersten sieben CL-Treffer, Cristiano Ronaldo gar 33.