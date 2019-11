Italienische Pressestimmen"Die Österreicher sind immer unberechenbar"

Nach dem 1:1 zwischen Neapel und Salzburg in der Champions League stellt die Presse den Italienern kein gutes Zeugnis aus.

Napoli gegen Salzburg lieferte rassige Szenen © APA/ROBERT JAEGER

"Gazzetta dello Sport": "SSC Napoli schafft die Wende nicht. Das Straftraining, das Clubchef Aurelio De Laurentiis den Neapolitanern verordnet hat, heilt nicht die Probleme von Ancelottis Mannschaft. Ein solches Match dürfte nicht mit 1:1 zu Ende gehen. Die Neapolitaner verschwenden alles, was man nur verschwenden konnte, und verschenken einen Elfmeter. Salzburg hat eine offensive Seele, hinterlässt aber zu viele leere Stellen im Mittelfeld."

"Corriere dello Sport": "Napoli sieht Licht am Ende des Tunnels, doch man sieht den Schrecken in den Blicken der Spieler, die gegen Salzburg den kollektiven Zusammenbruch befürchten. Mit ihrem aggressiven Spiel nagen die Salzburger wiederholt am Widerstand der neapolitanischen Verteidiger. Neapel vergibt unzählige Gelegenheiten im Rahmen eines mutigen Matches, das man fassungslos beobachtet. Napoli baut auf und zerstört zur selben Zeit seine Arbeit."

"Tuttosport": "Lozano rettet Ancelotti. Der SSC Napoli versucht, die komplizierte Situation in der Meisterschaft zu vergessen, die zu dem vom Clubchef verordneten Straftraining geführt hat, schafft gegen die zähen Salzburger jedoch nicht den Durchbruch. In der Champions League heißt es weiter zittern. Napoli-Salzburg ist eine Qual für Ancelotti, der auf die Wende nach einer durchaus schwierigen Woche gehofft hatte."

"Corriere della Sera": "Napoli hält den schrecklichen Salzburgern Stand. 1:1 ist zwar nicht das Resultat, mit dem die Neapolitaner gerechnet hatten, die Qualifikation dürften sie jedoch trotzdem schaffen. Trotz eines guten Matches bleibt Neapel ein Pulverfass, vor allem wegen den Differenzen zwischen Ancelotti und Clubchef De Laurentiis. Die Salzburger rennen viel und attackieren viel, unabhängig von der Spielsituation. Die Österreicher sind immer unberechenbar."

"La Repubblica": "Für Napoli ist die Feier für die vorzeitige CL-Qualifikation verschoben. Im schwierigsten Moment der Meisterschaft genügt Ancelotti auch ein 1:1 gegen die Salzburger, um sich über Wasser zu halten. Lozanos Tor ist Balsam für die Neapolitaner, die einen Weg aus der Krise suchen. Ancelotti hatte auf einen Sieg gehofft, doch die Mannschaft schafft nicht den Durchbruch. Salzburgs Trainer Marsch sollte im Finale ein bisschen mehr wagen."

"La Stampa": "Das Resultat gegen die Salzburger ist für Ancelotti nicht das erhoffte Resultat, doch Napoli kann weiter auf die CL-Qualifikation hoffen. Lob für Junuzovic, der pausenlos angreift und für Napolis Verteidiger einfach nicht zu zähmen ist. In der ersten Halbzeit schaffen die Neapolitaner eine Reihe von Torchancen, doch der Abend ist nicht besonders glücklich."