Roma steht nach Sieg in Moskau vor dem Einzug in die K.o.-Phase. Valencia schlug Young Boys Bern.

Römer Jubel im kühlen Moskau © AP

Mit einem 2:1-Sieg bei ZSKA Moskau vollzog die AS Roma am Mittwoch in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Die Italiener liegen vor dem Gastspiel von Real Madrid bei Viktoria Pilsen mit neun Punkten in Front, gefolgt von den Spaniern (6). Die Russen halten bei zwei noch ausständigen Partien bei vier Zählern.

Die Tore für die Römer erzielten Kostas Manolas (4.) und Lorenzo Pellegrini (59.). ZSKA Moskau durfte sich nach dem Ausgleich durch Arnor Sigurdsson (50.) nur kurz freuen.

In Gruppe H setzte sich Valencia mit einem 3:1-Erfolg über die Young Boys Bern mit nunmehr fünf Punkten auf Platz zwei vor Manchester United, das beim bisher makellosen Tabellenführer Juventus (9) punkten muss, um nicht völlig ins Hintertreffen zu geraten. Das Team von Jose Mourinho hält bei vier Zählern.

Die Schweizer hielten mit Valencia gut mit, schafften nach dem 0:1 durch Santi Mina (14.) den Ausgleich durch Roger Assale (37.), mussten aber kurz vor der Pause den neuerlichen Rückstand in Kauf nehmen (Mina/42.). In der 56. Minute sorgte Carlos Soler für den Endstand.