Wie in der Vorsaison hat Sky das größte Rechtepaket an der Fußball-Champions-League inne. Allerdings darf der Bezahlsender nicht mehr sämtliche Spiele der Königsklasse übertragen. Dennoch zeigt Sky in der Ligaphase alle Spiele am Dienstag und bis auf eine Partie auch alle am Mittwoch.

Das Problem aus österreichischer Sicht: Das gilt auch bereits für das Play-off und dieses eine Mittwoch-Match ist heute ausgerechnet die Begegnung Dynamo Kiew gegen den FC Salzburg. Die exklusive Ausstrahlung dieser Begegnung hat sich der neue französische Bezahlsender Canal+ gesichert. Als Experten verpflichte man unter anderem ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Union-Berlin-Spieler Christopher Trimmel, Trainer Niko Kovac und Ex-ÖFB-Goalie Robert Almer.

Zwei Abos für alle Spiele nötig

Das bedeutet allerdings, dass man sowohl das Sky- als auch das Canal+-Abo benötigt, um alle acht Sturm-Spiele in der Königsklasse live sehen zu können. Sollte Salzburg das Play-off gegen Dynamo Kiew erfolgreich bestreiten, gilt das für die Partien der Mozartstädter ebenso.

Die Kleine Zeitung tickert für Sie alle Spiele live, so auch das heutige Duell Kiew gegen Salzburg. Hier kommen Sie ab 21 Uhr zum Liveticker!