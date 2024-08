Nur noch das Play-off muss in den drei Europacup-Bewerben in dieser bzw. der nächsten Woche gespielt werden, ehe feststeht, wer die jeweils 36 Klubs sein werden, die in der Champions League, der Europa League und der Conference League in einem neuen Modus die neuen Titelträger ausfechten. In einem Ligamodus wird es nämlich in der Champions League und der Europa League jeweils acht Gruppenspiele für jeden Verein geben, ehe in einer Ligatabelle die Top acht ins Achtelfinale einziehen und die Plätze neun bis 24 in einem Play-off um die Runde der besten 16 kämpfen. In der Conference League verläuft der K.o.-Modus gleich, allerdings bestreiten die teilnehmenden Mannschaften weiterhin sechs Begegnungen im Ligamodus.

Aus österreichischer Sicht werden nach 2009/10, 2020/21 und 2021/22 erst zum vierten Mal vier rot-weiß-rote Klubs an einer Gruppenphase teilnehmen. Der SK Sturm ist in der Königsklasse gesetzt, während Salzburg gegen Dynamo Kiew über das Play-off nach 2022/23 zurück in die Champions League will. Der LASK (gegen FCSB Bukarest) und Rapid (gegen Braga) stehen im Europa-League-Play-off und können zumindest mit der Conference-League-Gruppenphase planen. Für österreichische Fußballfans hat sich in diesem Jahr wieder einmal einiges geändert, was die übertragenden Fernsehsender anbelangt. Hier ein Überblick, welcher Sender was überträgt.

Champions League: Wie in der Vorsaison wird Sky (Infos: www.sky.at) das größte Rechtepaket innehaben. Allerdings darf der Bezahlsender nicht mehr sämtliche Spiele der Königsklasse exklusiv übertragen. Dennoch zeigt Sky in der Ligaphase sämtliche Spiele am Dienstag und bis auf eine Partie auch alle am Mittwoch. Die exklusive Ausstrahlung dieser einen Begegnung hat sich der neue Bezahlsender Canal+ (Infos: www.canalplus.at) gesichert.

Europa League und Conference League: Auch im zweit- und dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb zeigt Sky nahezu alle Partien exklusiv. Zudem darf auch hier Canal+ eine Begegnung exklusiv übertragen und hat das Erstrecht auf diese Entscheidung. Im Free-TV gibt es pro Spieltag jeden Donnerstag eine Partie der Europa League oder Conference League zu sehen. ServusTV hat hierzu die Rechte, muss sich aber mit der Spielauswahl hinter Canal+ anstellen. Darüber hinaus gibt es diese Partie nicht exklusiv beim Salzburger Sender, sondern auch auf Sky zu sehen.