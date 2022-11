Erst eineinhalb Monate ist Philipp Schellnegger in Litauen, Ende November geht es für den 25-Jährigen auch schon wieder zurück nach Weiz. Davor, am 23. November, bestreitet der Mittelfeld-Allrounder mit seinem neuen Klub Kauno Zalgiris das letzte Spiel in der litauischen Ganzjahresmeisterschaft. Gegner ist der bereits feststehende (Serien-)Meister Zalgiris Vilnius mit dem Ex-Rapidler Mario Pavelic, von der Vizemeisterschaft bis zum fünften Rang ist für das derzeit drittplatzierte Team von Schellnegger noch alles drin.