Nicht nur in Italien und Österreich haben sich die Leistungen von Rasmus Höjlund in der jüngeren Vergangenheit herumgesprochen. Auch in seiner Heimat wurde Nationalteam-Trainer Kasper Hjulmand auf den 19-Jährigen aufmerksam. Erstmals wurde der ehemalige Sturm-Star in die dänische Nationalmannschaft einberufen.

Nach seinem Rekordwechsel von Sturm zu Atalanta Bergamo traf Höjlund gleich in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Klub. Nun darf er sich Hoffnungen machen, gegen Frankreich und Kroatien erstmals Minuten im Nationalteam zu sammeln. Simon Kjaer feiert seine Rückkehr.