Er kann es auch in der Serie A. Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund stellte am Montag erstmals in Italien seine Torgefahr unter Beweis. Der Däne brachte seinen neuen Klub Atalanta Bergamo gegen Monza mit seinem Tor zum 1:0 (57.) in Führung. Dabei verwertete der 19-Jährige eine schöne Hereingabe von Ademola Lookman ideal.

Den zweiten Treffer des Abends entstand durch ein Eigentor von Marlon, der einen Abschluss von Lookman ins eigene Tor lenkte (65.). Mit dem 2:0-Sieg kletterte Atalanta auf Platz eins in der Serie A und hält nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Höjlund wurde in der 71. Minute ausgewechselt.