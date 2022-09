Es war der 5. Juli 2020. Hartberg siegte in Graz gegen Sturm 4:1, Platz fünf in der Tabelle stand bereits zuvor fest. Die „kleinen“ Oststeirer waren sportlich die Nummer eins in der Steiermark. Die Belohnung: die historisch erstmalige Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League. Rene Swete, Florian Faist, Raphael Sallinger, Thomas Rotter, Christian Klem, Tobias Kainz, Jürgen Heil und Dario Tadic stehen noch immer im Kader der Hartberger – Jörg Siebenhandl, Tobias Schützenauer, Niklas Geyrhofer, Vincent Trummer, Ivan Ljubic, Stefan Hierländer, Otar Kiteishvili und Jakob Jantscher bei Sturm. Obwohl bei beiden Steirerklubs jeweils noch acht Spieler aus der Saison 2019/2020 dabei sind, ist viel passiert.