Mit Rasmus Höjlund ist William Böving drei Jahre lang in die Schule gegangen, hat mit ihm bei Kopenhagen und in Nachwuchs-Nationalteams lange zusammengespielt. "Er ist ein guter Freund von mir, wir verstehen uns sehr gut. Rasmus ist ein super Typ", sagt Böving, der aber sofort betont, vom Spielertyp nichts mit dem ehemaligen Sturm-Torjäger, der für eine Rekordablöse von bis zu 20 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo gewechselt ist, gemein zu haben. "Ich bin komplett anders, nicht nur viel kleiner als er. Ich bin ein schneller Spieler, der gerne ins 1:1 geht und auch auf engem Raum gerne dribbelt. Und ich liebe es zu laufen – am liebsten mit hoher Intensität."