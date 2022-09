Damit man den 1:0-Sieg des SK Sturm zum Europa-League-Start gegen Midtjylland richtig einordnen kann, sei allen vor Augen geführt: Der letzte volle Erfolg in einer Gruppenphase gelang den Grazern am 29. September 2011. Damals siegten die Schwarz-Weißen ebenfalls in der Europa-League-Gruppenphase mit 2:1 gegen AEK Athen.