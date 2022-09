Nach fast elf Jahren feierte der SK Sturm mit dem 1:0 gegen den FC Midtjylland wieder einen Sieg in einer Gruppenphase der Europa League. Am 29. September 2011 sorgte Mario Haas mit seinem Treffer in der 92. Minute für den 2:1-Auswärtserfolg gegen AEK Athen. Diesmal war es Emanuel Emegha, der die Sturm-Anhänger jubeln ließ. Der 1,95-Meter-Mann traf nach sehenswerter Hereingabe von Amadou Dante in der achten Minute. Es sollte der alles entscheidende Treffer sein, weil an diesem Abend kein Ball mehr den Weg ins Tor fand.