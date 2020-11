Facebook

Die Norweger mit Erling Haaland durften nicht nach Rumänien reisen. © imago images/PA Images

Nachdem Norwegen aufgrund eines Coronafalles in der Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in Rumänien nicht antreten konnte, wird die Partie mit 3:0 für die Rumänen gewertet. Diese Entscheidung ihrer Berufungskammer gab die UEFA am Mittwochabend bekannt. Wie der norwegische Fußballverband auf Twitter mitteilte, habe man nun fünf Tage Zeit, um die Begründung für das Urteil zu erlangen. Danach werde entschieden, ob man einen Einspruch erheben wird.

Österreich ginge damit, vorbehaltlich eines möglichen Einspruchs, mit drei Zählern Vorsprung ins Duell mit Norwegen am Mittwochabend (20.45 Uhr). Die ÖFB-Auswahl liegt an der Spitze der Gruppe 1 der Liga B.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke. — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020

Norwegens Gesundheitsbehörde hatte am Samstag verlangt, dass die norwegische Mannschaft aufgrund eines positiven Coronatests von Omar Elabdellaoui geschlossen in Quarantäne geht. Die Reise nach Bukarest war für die Mannschaft deshalb nicht möglich. Das Spiel am Sonntag wurde abgesagt. In Wien werden die Skandinavier mit einer Not-Auswahl unter U21-Teamchef Gunnar Smerud antreten.