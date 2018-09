Facebook

Marcel Koller ist derzeit nicht zu beneiden © APA/ROBERT JAEGER

Was Red Bull Salzburg in Österreich ist, sind die Young Boys Bern in der Schweiz: das Maß der Dinge. Nach sieben Runden liegen die Berner mit ebenso vielen Siegen souverän an der Tabellenspitze und haben bereits zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, den FC Thun.

Jüngstes Opfer des amtierenden Meisters war mit dem FC Basel der ehemalige Serienmeister. Die Mannschaft von Österreichs Ex-Teamchef Marcel Koller und seinem Wiener Assistenten Thomas Janeschitz liegt in der Tabelle nur noch auf Platz sieben.

Die Berner scheinen den Abgang von Meistertrainer Adi Hütter zu Frankfurt allem Anschein nach bestens verkraftet zu haben, Neo-Trainer Gerardo Seoane setzt auch auf den Österreicher Thorsten Schick, der das 6:1 vorbereitet hatte.