Die Fußballwelt trauert um Johan Neeskens. Wie der niederländische Verband KNVB am Montag mitteilte, starb der ehemalige Nationalspieler im Alter von 73 Jahren „unerwartet" während eines Aufenthaltes zu einem Trainer-Projekt in Algerien. Neeskens stand 1974 und 1978 mit der "Elftal" jeweils im WM-Finale. Auf Klub-Ebene feierte er mit Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona große Erfolge. „Der internationale Fußball verliert eine Legende. Für diesen enormen, plötzlichen Verlust fehlen uns die Worte. Die Welt nimmt nicht nur Abschied von einem begnadeten Sportler, sondern vor allem von einem engagierten, leidenschaftlichen und wunderbaren Menschen", hieß es in der Mitteilung des KNVB.

Tor im WM-Finale

Der im nordholländischen Heemstede geborene ehemalige Mittelfeldspieler lief unter anderem für Ajax Amsterdam und den FC Barcelona auf. Er bestritt zwischen 1970 und 1981 insgesamt 49 Länderspiele und erzielte 17 Tore. Mit Ajax gewann er dreimal in Folge (1971-1973) den Europapokal der Landesmeister. Mit Barcelona (als Teamkollege von Hans Krankl) 1979 auch noch den Cup der Cupsieger. Sowohl bei Ajax und Barcelona als auch in der Nationalmannschaft war er im Mittelfeld der kongeniale Partner seines legendären, schon vor acht Jahren verstorbenen Namensvetters Johan Cruyff.

Die Krönung im „Oranje-Dress" blieb ihm allerdings versagt, sowohl 1974 (1:2 gegen die BRD) als auch 1978 (unter Trainer Ernst Happel 1:3 nach Verlängerung gegen Argentinien) unterlag man im WM-Finale jeweils dem Gastgeber. Bei der 1:2-Niederlage in München erzielte Neeskens in der 2. Minute aus einem Elfmeter die frühe 1:0-Führung.