Schwerer Schlag für den deutschen Bundesligisten Frankfurt. So trauert die Eintracht um ihren U19-Trainer Helge Rasche. Der 33-Jährige kam bei einem Autounfall ums Leben. Laut der deutschen „Bild“-Zeitung hatte Rasche am Donnerstag in der Kreisquerverbindung Dietzenbach-Rodgau die Kontrolle über seinen Hyundai verloren und war mit hoher Geschwindigkeit in einen Baum gefahren. Er sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.