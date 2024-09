Ekstase pur in San Marino! Zum erst zweiten Mal in ihrer Geschichte hat die san-marinesische Nationalmannschaft ein Fußballspiel gewonnen. In der ersten Runde der neuen Nations-League-Auflage setzte sich der Fußball-Zwerg gegen das nicht viel größere Liechtenstein mit 1:0 durch. und führt die Gruppe 1 der Liga D, in der sich auch noch Gibraltar befindet, vorerst an.

Für das entscheidende Tor sorgte Nicko Sensoli in der 53. Minute, er spitzelte den Ball zum vielumjubelten Treffer in die Maschen. Der letzte und bisher einzige Sieg in der knapp 30-jährigen Geschichte des Nationalteams datierte vom 28. April 2004, als ebenfalls Liechtenstein mit 1:0 besiegt wurde – damals jedoch in einem Freundschaftsspiel. Nun fuhr San Marino, das in der FIFA-Weltrangliste den 210. und damit letzten Platz belegt, den ersten Sieg in einem Pflichtspiel ein.