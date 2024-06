Kurz vor der Copa América hat Brasiliens früherer Fußballstar Ronaldinho die aktuelle Nationalmannschaft stark kritisiert. „Das ist vielleicht eine der schlechtesten Mannschaften der letzten Jahre, sie hat keine respektablen Führungsspieler, sondern größtenteils nur durchschnittliche Spieler“, sagte der Weltmeister von 2002 im Rahmen eines Interviews am Samstag auf Instagram.

„Ich verfolge den Fußball schon seit meiner Kindheit, lange bevor ich daran dachte, Spieler zu werden, und ich habe noch nie eine so schlechte Situation gesehen wie diese. Es fehlt die Liebe zum Trikot, die Entschlossenheit und das Wichtigste von allem: der Fußball.“ Der 44-Jährige werde sich deshalb kein Spiel der Seleção und im Allgemeinen der Copa América anschauen „und keinen Sieg mehr feiern“.

Bei den letzten beiden Vorbereitungsspielen auf das Turnier in knapp einer Woche hatte Brasilien nicht überzeugt. Gegen Gastgeber USA kam die favorisierte Seleção nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen Mexiko zuvor hatte es zwar einen 3:2-Sieg gegeben, der allerdings erst in allerletzter Minute durch den 17-jährigen Endrick erreicht wurde.

Der fünffache Weltmeister wird die Copa América ohne seinen verletzten Stürmerstar Neymar bestreiten. Mit Stars wie Vinicius Júnior, Rodrygo und Eder Militão, die alle bei Champions-League-Sieger Real Madrid unter Vertrag stehen, hat Brasilien zwar einige Topspieler in den Reihen. Es sind aber auch einige eher weniger bekannte Spieler nominiert wie Evanilson (FC Porto), Savinho (FC Girona) oder João Gomes (Wolverhampton Wanderers).

Eröffnet wird das Turnier am kommenden Donnerstag mit der Begegnung zwischen Weltmeister und Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada in Atlanta. Brasilien legt am 24. Juni gegen Costa Rica los. Das Finale findet am 14. Juli in Miami statt. Bei der Südamerikameisterschaft sind bei dieser Auflage auch sechs Teams aus Nord- und Mittelamerika dabei.