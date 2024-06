Bei den Fußballfans in den USA ist er der unumstrittene Liebling. Lionel Messi ist überall in der MLS. Die „Messi-Mania“ ist in vollem Gange. Bevor es allerdings für ihn im Dress von Inter Miami in der Liga weitergeht, steht ein Tapetenwechsel an. Kein gravierender, zugegeben. Stadien, Trikotsponsor, ja, sogar die Amtssprache im Team bleiben gleich. Lediglich die Trikotfarben ändern sich für den achtfachen Weltfußballer.

Mit der Albiceleleste, so der Spitzname der argentinischen Nationalmannschaft, tritt er nämlich als klarer Favorit bei der Copa América an, die gleichzeitig zur Euro in den Vereinigten Staaten stattfindet. Nach einer kurzen Hygienepause kann der europäische Fußballfan nach Abpfiff des letzten Euro-Spiels also auch den Rest der Nacht mit erstklassigem internationalen Fußball verbringen.

MLS-Saison wird nicht unterbrochen

Wie wir mittlerweile wissen, werden die Spiele in der amerikanischen Liga nicht nur auf merkwürdigem Untergrund gespielt. Teams können Spieler verkaufen, die Ihnen nicht gehören. Für den europäischen Fußballfan kommt nun ein weiterer Aha-Moment. Die reguläre Saison wird während des Turniers im eigenen Land nicht unterbrochen. In den vier Wochen, in denen bei vielen Teams ohnehin bereits viele Spieler für die Europameisterschaft abgestellt sind (Shaqiri, Gazdad), fehlen Ihnen auch die Copa América Teilnehmer. Auch Stadien wie das in Atlanta, in dem Argentinien am Donnerstag Ortszeit gegen Kanada eröffnet, sind während des Turniers sowohl Schauplatz für den „regulären“ Spielbetrieb von Heimteam Atlanta United und eben auch die Amerikameisterschaft.

Fußball, always on

Für alle, die also Schmankerl wie Dänemark gegen Serbien noch nicht müde genug macht, gibt es die Möglichkeit, sich noch ein paar Stunden weiter zu ärgern. In Österreich überträgt „Sportdigital“ die Spiele der Copa América im Livestream.