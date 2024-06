Ein Ferlacher Kärntner-Liga-Kicker und Ronaldinho sind Geschäftspartner? Klingt komisch, ist aber so. Die Rede ist vom Slowenen Martin Sustersic, der bei sich zuhause, in Kranj, seit Jahren Fußball-Schienbeinschoner namens „4Kickerz“ produziert, die es neben seinen Schienbeinen in der Landesliga auch auf die ganz große Fußballbühne geschafft haben. Denn begeistert von seinen Modellen zeigen sich auch prominente Geschäftspartner wie der ehemalige „Fußball-Magier“ Ronaldinho oder der ehemalige Torjäger Patrick Kluivert aus den Niederlanden.