Unfassbar! Nur drei Stunden, nachdem Christoph Baumgartner einen neuen Weltrekord aufgestellt und das schnellste Tor in einem Männer-Länderspiel erzielt hatte, legte Florian Wirtz nach und stellte diesen beinahe ein. Eben nur beinahe, weil Baumgartner beim 2:0-Erfolg gegen die Slowakei nach einem traumhaften Solo vom Anstoß weg bereits in der siebenten Sekunde getroffen hatte. Wirtz erzielte beim Test gegen Weltmeister Frankreich seinen ersten Länderspieltreffer hingegen „erst“ in der achten Sekunde.

Zuvor hatte laut ORF-Angaben Christian Benteke den Rekord gehalten. Der Stürmer scorte am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden zum 1:0 für Belgien.