Christoph Baumgartner hat sich am Samstag einen Eintrag in die Geschichte des internationalen Fußballs gesichert. Der Niederösterreicher traf beim Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bratislava gegen die Slowakei bereits in der siebenten Sekunde und erzielte damit nicht nur das schnellste Tor in der Geschichte der rot-weiß-roten Auswahl, sondern weltweit in einem Männer-Länderspiel. Davor hatte laut ORF-Angaben Christian Benteke den Rekord gehalten.

Der Stürmer scorte am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden zum 1:0 für Belgien.