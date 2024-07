Mit Spanien und England sind es zwei große Fußballnationen, die sich den Titel bei der Europameisterschaft 2024 untereinander ausmachen. Die Zeiten, in denen sich in den Endspielen von Turnieren gänzlich unterschiedliche Fußballkulturen gegenüberstanden, sind längst dabei. In der Gegenwart beeinflusst man sich gegenseitig. Auch deshalb erinnert das große Finale in Berlin mitunter an ein Klassentreffen unter Freunden. 13 Kadermitglieder Englands haben in ihrer Karriere schon mit zumindest einem der spanischen Kontrahenten zusammengespielt, neun iberische Titelaspiranten mit einem der Insel-Kicker.